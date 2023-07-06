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Близько сотні мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі
За добу 5 червня польські прикордонники зафіксували спроби 190 мігрантів нелегально потрапити з території Білорусі до Польщі. 95 особам вдалося прорвати кордон.
Про це в Twitter повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.
Інцидент стався на ділянці прикордонної застави в Дубичах Церковних.
З майже сотні мігрантів, які перетнули кордон, двоє повернулися. Прикордонники припускають, що вони були провідниками. Також повернулася на білоруську територію група з 28 осіб.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нелегалів затримали. Серед них, зокрема, були громадяни Конго, Еритреї, Сомалі, Ємену, Сирії та Єгипту.
Нагадаємо, іноземні громадяни протягом 2021 року спробували нелегально перейти білорусько-польський кордон 39,7 тисяч разів. Тоді лідер Білорусі Олександр Лукашенко на початку листопада влаштував міграційна кризу, яка розпочалася із прибуттям до району КПП "Брузги" в Гродненській області Білорусі організованої групи з кількох тисяч мігрантів. Більшість із них виявилися іракськими курдами.
Польща у відповідь стягнула до кордону масштабні сили, намагаючись протистояти спробам мігрантів прорватися на її територію. З зими 2021 року інтенсивність таких спроб знизилася.
Зауважимо також, що нещодавно, у травні 2023 року колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак заявив про перспективу збройного повстання в Білорусі.