Близько сотні мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі

За добу 5 червня польські прикордонники зафіксували спроби 190 мігрантів нелегально потрапити з території Білорусі до Польщі. 95 особам вдалося прорвати кордон.

Про це в Twitter повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.

Інцидент стався на ділянці прикордонної застави в Дубичах Церковних.

З майже сотні мігрантів, які перетнули кордон, двоє повернулися. Прикордонники припускають, що вони були провідниками. Також повернулася на білоруську територію група з 28 осіб.

Нелегалів затримали. Серед них, зокрема, були громадяни Конго, Еритреї, Сомалі, Ємену, Сирії та Єгипту.

Нагадаємо, іноземні громадяни протягом 2021 року спробували нелегально перейти білорусько-польський кордон 39,7 тисяч разів. Тоді лідер Білорусі Олександр Лукашенко на початку листопада влаштував міграційна кризу, яка розпочалася із прибуттям до району КПП "Брузги" в Гродненській області Білорусі організованої групи з кількох тисяч мігрантів. Більшість із них виявилися іракськими курдами.

Польща у відповідь стягнула до кордону масштабні сили, намагаючись протистояти спробам мігрантів прорватися на її територію. З зими 2021 року інтенсивність таких спроб знизилася.

Зауважимо також, що нещодавно, у травні 2023 року колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак заявив про перспективу збройного повстання в Білорусі.