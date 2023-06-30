Відповідь Росії. Польща хоче розмістити в себе ядерну зброю НАТО

Польща хоче долучитися до програми НАТО під назвою Nuclear Sharing, яка надає ядерні боєголовки державам-членам Альянсу. Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Polsat.

За його словами, це прагнення повʼязано з тим, що Росія розміщує свою тактичну ядерну зброю в Білорусі.

"Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні", – сказав Моравецький.

Очільник польського уряду додав, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки [президент РФ Володимир] Путін посилює всілякі загрози".

Програма Nuclear Sharing надає ядерні боєголовки країнам НАТО, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року американську ядерну зброю розмістили в рамках програми у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Нагадаємо, що про плани розмістити тактичну ядерну зброю РФ у Білорусі Путін заявив наприкінці березня. Він зазначав, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

25 травня очільники міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документи, які визначають порядок зберігання російської ядерної зброї. Тоді самопроголошений президент Білорусі Лукашенко сказав, що Росія вже почала перекидати ядерну зброю.

Своєю чергою Путін пізніше заявив, що тактичну ядерну зброю до сусідньої країни доставлять після 7-8 липня.

Ще через кілька днів потому Лукашенко вказав, що Білорусь почала отримувати тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, втричі потужніша за атомні бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.