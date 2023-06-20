"Це вже буде зовсім інша війна". Данілов прокоментував можливість застосування Росією ядерної зброї

Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, світ повинен дуже жорстко відреагувати, адже це буде зовсім інша війна.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Я дотримуюсь думки, що все треба було вчасно зупиняти. Бо такого агресора, такого садиста, як Путін, треба було зупинити ще у 2008 році, але на жаль цього не сталося. Маємо на сьогодні війну на нашій території. Те, що стосується погроз використання тактичної ядерної зброї, маємо на увазі, не дай Боже вони на це наважаться, тоді світ має зовсім по-іншому вже реагувати. Тоді мають бути санкції, вони мають бути пекельними для того, щоб це максимально швидко закінчилось", - зазначив він.

За його словами, у разі застосування тактичної ядерної зброї це вже буде "зовсім інша війна, інша відповідальність, інші дії наших партнерів".

Також Данілов зазначив, що терористичний акт на Каховській ГЕС - це одна справа, інша - це використання тактичної ядерної зброї. Він висловив сподівання, що РФ не вдасться до такого злочину.

"Я можу сказати, що нічого трагічного не буде, мало того, я більш ніж хочу бути впевнений, що це не станеться. Але якщо це станеться, світ має зовсім по іншому реагувати", - додав секретар РНБО.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що загроза використання тактичної ядерної зброї російським президентом Володимиром Путіним є реальною.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі Путін сказав наприкінці березня, зазначивши, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

25 травня очільники міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документи, які визначають порядок зберігання російської ядерної зброї. Тоді самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія вже почала перекидати зброю.

Своєю чергою Путін пізніше сказав, що ядерну зброю доставлять після 7-8 липня. Однак 16 червня він зазначив, що перші російські заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.