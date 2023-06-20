"Это уже будет совсем другая война". Данилов прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия

Если Россия применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, мир должен жестко отреагировать, ведь это будет совсем другая война.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Я придерживаюсь мнения, что все нужно было вовремя останавливать. Такого агрессора, такого садиста, как Путин, нужно было остановить еще в 2008 году, но к сожалению этого не произошло. Имеем сегодня войну на нашей территории. Что касается угроз использования тактической" ядерного оружия, имеем в виду, не дай Бог они на это решатся, тогда мир должен совсем по-другому уже реагировать. Тогда должны быть санкции, они должны быть адскими для того, чтобы это максимально быстро закончилось", - отметил он.

По его словам, в случае применения тактического ядерного оружия это уже будет "совсем другая война, другая ответственность, другие действия наших партнеров".

Также Данилов отметил, что террористический акт на Каховской ГЭС – это одно дело, другое – это использование тактического ядерного оружия. Он выразил надежду, что РФ не прибегнет к такому преступлению.

"Я могу сказать, что ничего трагического не будет, мало того, я более чем хочу быть уверен, что это не произойдет. Но если это произойдет, мир должен совсем иначе реагировать", - добавил секретарь СНБО.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что угроза использования тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси Путин сказал в конце марта, отметив, что строительство хранилища завершится 1 июля.

25 мая главы министерств обороны РФ и Белоруссии подписали документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия. Тогда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия уже начала перебрасывать оружие.

В свою очередь Путин позже сказал, что ядерное оружие будет доставлено после 7-8 июля. Однако 16 июня он отметил, что первые российские заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательное перемещение завершится к концу года.