Управлять будет Москва. Россия и Беларусь подписали договор о размещении ядерного оружия в РБ

Главы министерств обороны России и Беларуси подписали документы, определяющие перемещение нестратегического ядерного оружия РФ на белорусскую территорию.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на российские СМИ и Минобороны РБ.

В Минске заявили, что "заинтересованы в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере".

При подписании документов министр обороны РФ Сергей Шойгу в очередной раз озвучил тезисы пропаганды, а именно "Запад ведет "необъявленную войну" против России и Беларуси".

Он также уточнил, что на официальном уровне Россия размещает нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, а не передает его стране. То есть именно РФ будет контролировать оружие и решение о его использовании .

О планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта. В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.

В США также озабочены решением России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).