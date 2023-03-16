Война против Украины не является весомой причиной: выход РФ из Договора о СНВ юридически недействителен, - Госдеп США

Россия не может приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), поэтому она никоим образом не освобождается от взятых на себя обязательств.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В нем отмечается, что невыполнение Россией Договора о СНВ и заявленная приостановка его действия бессмысленны и безответственны.

Кроме того, односторонняя приостановка участия в Договоре СНВ юридически недействительна, а все обязательства российской стороны сохраняются.

Также в Госдепе отметили, что США готовы конструктивно работать с Россией для полного исполнения договора.

В ведомстве констатировали, что Москва уже длительное время не выполняет достигнутые договоренности. В частности, российская сторона не позволяет проводить проверки своих стратегических объектов, что по условиям соглашения должно происходить 18 раз в год.

Кроме того, представители РФ также отказываются проводить встречи в органе имплементации договоренностей – Двусторонней консультативной комиссии. Также Россия прекратила передавать предусмотренные договором сообщения о статусе своих ядерных сил.

В своем заявлении Госдеп США подчеркнул, что война РФ против Украины не является весомым основанием для невыполнения Россией Договора об СНВ.

В свою очередь США готовы и дальше принимать на своей территории российских инспекторов и продолжают выполнять все условия Договора СНВ.

В Госдепе подчеркнули, что ядерная стабильность особенно важна во время кризиса, и Соединенные Штаты будут продолжать работать над ее поддержанием.

Отметим, что США и Россия подписали Договор об СНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу документа и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предусматривает возможность продления по общему согласию сторон. В феврале 2021 года Вашингтон и Москва продлили соглашение на максимально возможные пять лет.

Напомним, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 21 февраля заявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский лидер Владимир Путин и другие представители руководства страны-агрессора ведут себя как террористы и делают соответствующие заявления. К этой же риторике относятся и угрозы Путина в отношении ядерного оружия.