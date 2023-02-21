Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що російський лідер Володимир Путін та інші представники керівництва країни-агресора поводять себе як терористи і роблять відповідні заяви. До цієї ж риторики відносяться і погрози Путіна щодо ядерної зброї.

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Про це Зеленський заявив під час спільної з прем`єр-міністром Італії Джорджою Мелоні пресконференції у Києві 21 лютого, передає "Укрінформ".

"Що стосується, чи готуються вони (росіяни – Delo.ua) до випробувань (ядерної зброї - Delo.ua). Ця людина (Путін – Delo.ua) спочатку прийняла рішення вдатися до залякування, а потім це пов'язали з якимись меседжами від США тощо. На жаль, вони (росіяни - Delo.ua) вже спілкуються як терористи але різниця тільки в тому, що терористи в масках, а ці навіть не приховують своїх обличь", — відповів президент Україні на запитання щодо загрози застосування ядерної зброї РФ.

Він додав, що подібні заяви представники влади РФ роблять регулярно, тому "серйозно вже на них не звертають увагу".

Нагадаємо, напередодні Росія в односторонньому порядку призупинила участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення вкрай невдалим та безвідповідальним.