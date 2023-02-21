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Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що російський лідер Володимир Путін та інші представники керівництва країни-агресора поводять себе як терористи і роблять відповідні заяви. До цієї ж риторики відносяться і погрози Путіна щодо ядерної зброї.
Про це Зеленський заявив під час спільної з прем`єр-міністром Італії Джорджою Мелоні пресконференції у Києві 21 лютого, передає "Укрінформ".
"Що стосується, чи готуються вони (росіяни – Delo.ua) до випробувань (ядерної зброї - Delo.ua). Ця людина (Путін – Delo.ua) спочатку прийняла рішення вдатися до залякування, а потім це пов'язали з якимись меседжами від США тощо. На жаль, вони (росіяни - Delo.ua) вже спілкуються як терористи але різниця тільки в тому, що терористи в масках, а ці навіть не приховують своїх обличь", — відповів президент Україні на запитання щодо загрози застосування ядерної зброї РФ.
Він додав, що подібні заяви представники влади РФ роблять регулярно, тому "серйозно вже на них не звертають увагу".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, напередодні Росія в односторонньому порядку призупинила участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення вкрай невдалим та безвідповідальним.
США та Росія підписали договір про СНО у 2010 році. Згідно з його умовами, кожна зі сторін скорочує свої стратегічні наступальні озброєння таким чином, щоб через сім років після набуття чинності документом і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЛ) та важких бомбардувальників (ВБ), 1550 боєзарядів на них, 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ і ВБ. Дія договору, розрахована на 10 років, закінчувалася 5 лютого 2021 року, проте документ передбачає можливість продовження за спільною згодою сторін. У лютому 2021 року Вашингтон і Москва продовжили угоду на максимально можливі п'ять років.