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Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский лидер Владимир Путин и другие представители руководства страны-агрессора ведут себя как террористы и делают соответствующие заявления. К этой же риторике относятся и угрозы Путина в отношении ядерного оружия.
Об этом Зеленский заявил во время совместной с премьер-министром Италии Джорджей Мелони пресс-конференции в Киеве 21 февраля, передает "Укринформ".
"Что касается, готовятся ли они (россияне – Delo.ua ) к испытаниям (ядерного оружия - Delo.ua). Этот человек (Путин – Delo.ua ) сначала принял решение прибегнуть к запугиванию, а затем это связали с какими-то месседжами от США и др. К сожалению, они (россияне - Delo.ua ) уже общаются как террористы, но разница только в том, что террористы в масках, а эти даже не скрывают своих лиц", — ответил президент Украины на вопрос об угрозе применения ядерного оружия РФ.
Он добавил, что подобные заявления представители властей РФ делают регулярно, потому "серьезно уже на них не обращают внимание".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, накануне Россия в одностороннем порядке приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это решение крайне неудачным и безответственным.
США и Россия подписали договор об СНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу документа и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЧ) и тяжелых бомбардировщиков. (ВБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЧ и ВБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предусматривает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Вашингтон и Москва продлили соглашение на максимально возможные пять лет.