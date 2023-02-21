Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский лидер Владимир Путин и другие представители руководства страны-агрессора ведут себя как террористы и делают соответствующие заявления. К этой же риторике относятся и угрозы Путина в отношении ядерного оружия.

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Об этом Зеленский заявил во время совместной с премьер-министром Италии Джорджей Мелони пресс-конференции в Киеве 21 февраля, передает "Укринформ".

"Что касается, готовятся ли они (россияне – Delo.ua ) к испытаниям (ядерного оружия - Delo.ua). Этот человек (Путин – Delo.ua ) сначала принял решение прибегнуть к запугиванию, а затем это связали с какими-то месседжами от США и др. К сожалению, они (россияне - Delo.ua ) уже общаются как террористы, но разница только в том, что террористы в масках, а эти даже не скрывают своих лиц", — ответил президент Украины на вопрос об угрозе применения ядерного оружия РФ.

Он добавил, что подобные заявления представители властей РФ делают регулярно, потому "серьезно уже на них не обращают внимание".

Напомним, накануне Россия в одностороннем порядке приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это решение крайне неудачным и безответственным.