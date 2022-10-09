Байден и Шольц обсудили Украину: "Ядерные угрозы РФ будут иметь чрезвычайно серьезные последствия"

Немецкий ​​канцлер Олаф Шольц провел почти часовую телефонную беседу с президентом США Джозефом Байденом, в центре внимания которой была подготовка к предстоящим встречам в формате G7 и G20, вторжение России в Украину и преодоление его последствий. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

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В ходе разговора лидеры согласились, что недавняя объявление Россией об аннексии украинских территорий является огромным нарушением принципов Устава ООН, должно рассматриваться как попытка насильственного захвата чужой территории и никогда не будет принято. Они осудили эту дальнейшую эскалацию, а также согласились с мнением о том, что "частичная" мобилизация в России была серьезной ошибкой.

"Это еще раз показывает, какую горькую цену приходится платить российским гражданам за просчеты президента Путина", - подчеркивается в сообщении.

Также Шольц и Байден раскритиковали недавние ядерные угрозы Москвы как безответственные и согласились с тем, что такой шаг будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для РФ.

"Отказ России выполнять международные требования о прекращении боевых действий ведет страну к растущей международной изоляции. И Шольц, и Байден повторили, что по-прежнему призывают Путина прекратить военные действия и полностью вывести свои вооруженные силы со всей Украины", - указано в сообщении.

Немецкий канцлер и американский президент подчеркнули, что США и Германия продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности, а также будут оказывать санкционное давление на Россию.

Помимо этого, отмечено, что лидеры обсудили акты саботажа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Как заявлено в сообщении, "целенаправленные нарушения критической инфраструктуры недопустимы и повлекут за собой единогласные ответы".