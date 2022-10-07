Шмыгаль об угрозе ядерной войны: "Мы понимаем, что Путин блефует"

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что президент России Владимир Путин действительно блефует, намекая на возможность применения его страной ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью Czech Television, отвечая на вопрос, может ли, по его мнению, текущий конфликт перерасти в ядерную войну.

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"Нельзя пренебрегать шантажом Путина. Мы понимаем, что он блефует, но, повышая ставки, он делает какие-то шаги. Более того, мы видим ядерный шантаж на примере Запорожской атомной электростанции. Он ее, фактически, оккупировав, включает и выключает, как стиральную машинку каждый день, а так нельзя действовать на ядерном объекте", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина уже видела такой шантаж на примере поведения оккупантов на Чернобыльской АЭС, а также ракетных обстрелов других украинских ядерных объектов.

"Мы понимаем, что россияне не имеют культуры обращения с ядерными объектами, и мы не убеждены, имеют ли они культуру обращения с ядерным оружием. Сегодня весь мир должен объединиться и не дать России применить тактическое или стратегическое ядерное оружие. Очень важный момент. К этому государству-террористу нужно относиться должным образом", - подчеркнул глава правительства.

Отметим, что президент Владимир Зеленский накануне обратился к международному сообществу по поводу необходимости превентивных ударов по РФ, чтобы та не применила ядерное оружие. Однако его пресс-секретарь заявил о другой трактовке слов главы государства - что тот якобы имел в виду необходимость таких действий до 24 февраля.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на днях опроверг информацию о возможности ядерного удара России по Украине в ближайшее время, а также заявил, что не ожидает новых вызовов в войне и последующей эскалации.

Однако за неделю до этого заместитель Буданова Вадим Скибицкий допускал, что Россия действительно нанесет ядерный удар по Украине и будет иметь "очередную катастрофу" на своей территории.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября осудил, в частности, "безответственное бряцание ядерным оружием" со стороны Путина и заявил, что использование такого оружия "будет иметь тяжелые последствия" для РФ, если она на это решится, и это было "очень четко донесено до России".

Путин же в своем обращении от 21 сентября "напомнил некоторым высокопоставленным представителям ведущих стран НАТО", которые, по его словам, заявляют о возможности и допустимости применения против РФ ядерного оружия, что у России также есть различные системы поражения и при угрозе своей территориальной целостности она "использует все наличные средства, и это не блеф".

Уже после этого РФ объявила о включении в свой состав четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской – и сейчас считает их своей территорией, хотя не контролирует полностью ни одну из них, а Министерство обороны РФ, ответственное за ведение войны в Украине, до сих пор официально называет территорию ее ведения Украиной.