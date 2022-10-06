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Чтобы Россия не нанесла ядерные удары первой, нужны превентивные удары НАТО - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает необходимым нанесение со стороны НАТО превентивных ударов по России, чтобы та отказалась от намерений применения ядерного оружия. Об этом он сказал, отвечая на вопросы после выступления в австралийском Институте Лоуи.
"Что касается использования ядерного оружия, мне сложно сказать. Во-первых, они не все контролируют, что у них происходит в государстве, так как и не все контролируют, что у них происходит на поле боя", - отметил президент.
В то же время он указал, что "мы уже видим, что эти люди способны на такие страшные шаги", а НАТО, по словам главы государства, стоит "пересмотреть порядок применения своего давления" на Россию.
"Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но, что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24-го [февраля]: превентивные удары. Чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так! Ну, вот получай от нас", - заявил президент.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook заявил, что тот якобы говорил о советах НАТО применить превентивные меры именно до 24 февраля.
"Коллеги, вы как-то слишком далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля", - написал он.
По словам Никифорова, подразумевалось, что тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну, но единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции.
"Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", - написал пресс-секретарь президента.
Напомним также, что 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая по поводу объявления Россией об аннексии четырех областей Украины и подаче Украиной заявки на членство в НАТО, он осудил, в частности "безответственное бряцание ядерным оружием" со стороны российского президента Владимира Путина. По словам генсека, использование ядерного оружия "будет иметь тяжелые последствия" для РФ, если она на это решится, и это было "очень четко донесено до России".
Отметим, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на днях опроверг информацию о возможности ядерного удара России по Украине в ближайшее время, а также заявил, что не ждет новых вызовов в войне и последующей эскалации.
Однако за неделю до этого заместитель Буданова Вадим Скибицкий допускал, что Россия действительно нанесет ядерный удар по Украине и будет иметь "очередную катастрофу" на своей территории.