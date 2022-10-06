Аби Росія не завдала ядерних ударів першою, потрібні превентивні удари НАТО - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає необхідним нанесення з боку НАТО превентивних ударів по Росії, аби та відмовилася від намірів застосування ядерної зброї. Про це він сказав, відповідаючи на питання після свого виступу в австралійському Інституті Лоуї.

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"Що стосується використання ядерної зброї, мені складно сказати. По-перше, вони не все контролюють, що у них відбувається в державі, так само вони не все контролюють, що у них відбувається на полі бою", - зазначив президент.

Натомість він вказав, що "ми бачимо вже, що ці люди спроможні на такі страшні кроки", а НАТО, за словами глави держави, варто "переглянути порядок застосування свого тиску" на Росію.

"Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24-го [лютого]: превентивні удари. Щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки - чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так! Ну, ось тримай від нас", - заявив президент.

В свою чергу, прессекретар Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook заявив, що той нібито говорив про поради НАТО застосувати превентивні заходи саме до 24 лютого.

"Колеги, ви трохи задалеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого", - написав він.

За словами Никифорова, малося на увазі, що тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну, але єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції.

"Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", - написав прессекретар президента.

Нагадаємо також, що 30 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи з приводу оголошення Росією про анексію чотирьох областей України та подачі Україною заявки на членство в НАТО, він засудив, зокрема "безвідповідальне брязкання ядерною зброєю" з боку російського президента Володимира Путіна. За словами генсека, використання ядерної зброї "матиме важкі наслідки" для РФ, якщо вона на це зважиться, і це було "дуже чітко донесено до Росії".

Зазначимо при цьому, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов днями спростував інформацію про можливість ядерного удару Росії по Україні в найближчий час, а також заявив, що не чекає нових викликів у війні та подальшої ескалації.

Однак за тиждень до цього заступник Буданова Вадим Скібіцький допускав, що Росія справді завдасть ядерного удару по Україні і та матиме "чергову катастрофу" на своїй території.