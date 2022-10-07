Шмигаль про загрозу ядерної війни: "Ми розуміємо, що Путін блефує"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що президент Росії Володимир Путін насправді блефує, натякаючи на можливість застосування його країною ядерної зброї. Про це він сказав у інтерв'ю Czech Television, відповідаючи на питання, чи може, на його думку, поточний конфлікт перерости у ядерну війну.

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"Не можна нехтувати шантажем Путіна. Ми розуміємо, що він блефує, але, підвищуючи ставки, він робить якісь кроки. Більше того, ми бачимо ядерний шантаж на прикладі Запорізької атомної електростанції. Він її, фактично, окупувавши, включає та виключає, як пральну машинку, кожного дня, а так не можна діяти на ядерному об'єкті", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна вже бачила такий шантаж на прикладі поводження окупантів на Чорнобильскій АЕС, а також ракетних обстрілів інших українських ядерних об'єктів.

"Ми розуміємо, що росіяни не мають культури поводження з ядерними об'єктами, і ми не переконані, чи мають вони культуру поводження із ядерною зброєю. Сьогодні весь світ має об'єднатися й не дати Росії застосувати тактичну або стратегічну ядерну зброю. Дуже важливий момент. До цієї держави-терориста треба ставитися належно", - підкреслив голова уряду.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський напередодні звернувся до міжнародної спільноти щодо необхідності превентивних ударів по РФ, аби та не застосувала ядерну зброю. Однак його прессекретар заявив про іншу трактовку слів глави держави - що той нібито мав на увазі необхідність таких дій до 24 лютого.

Нагадаємо при цьому, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов днями спростував інформацію про можливість ядерного удару Росії по Україні в найближчий час, а також заявив, що не чекає нових викликів у війні та подальшої ескалації.

Однак за тиждень до цього заступник Буданова Вадим Скібіцький допускав, що Росія справді завдасть ядерного удару по Україні і та матиме "чергову катастрофу" на своїй території.

В свою чергу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 вересня засудив, зокрема, "безвідповідальне брязкання ядерною зброєю" з боку Путіна та заявив, що використання ядерної зброї "матиме важкі наслідки" для РФ, якщо вона на це зважиться, і це було "дуже чітко донесено до Росії".

Путін же у своєму зверненні від 21 вересня "нагадав деяким високопоставленим представникам провідних країн НАТО", які, за його словами, заявляють про можливість і допустимість застосування проти РФ ядерної зброї, що Росія також має різні системи поразки і при загрозі своєї територіальної цілісності "використовує всі наявні засоби, і це не блеф".

Вже після цього РФ оголосила про включення до свого складу чотирьох областей України - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - і наразі вважає їх своєю територією, хоча не контролює повністю жодну з них, а Міністерство оборони РФ, відповідальне за ведення війни в Україні, досі офіційно називає територію її ведення Україною.