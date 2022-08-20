В "Энергоатоме" расценивают удар по Вознесенску как акт ядерного терроризма России: в чем причина

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявляет, что попадание ракеты в результате обстрела Вознесенска Николаевской области пришлось по наблюдательной зоне Пивденноукраинской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"Сам факт обстрела зоны наблюдения Пивденноукраинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма России. Ведь на месте обнаружены обломки попавшей в дом вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена именно в сторону ПУАЭС", - предположили в НАЭК.

Там напомнили, что российские военные пытались захватить этот объект еще в начале марта, но попытка оказалась неудачной, поскольку украинские военные остановили захватчиков.

"Тогда именно вблизи Вознесенска сотрудники СБУ задержали трех российских военных, которые скрывались в заброшенных зданиях. Все трое входили в состав группировки, которая планировала захват станции. С тех пор захватчики просто безжалостно бьют по южному региону Украины, разрушая его инфраструктуру и не жалея людей", - добавляют в "Энергоатоме".

Напомним, что в результате обстрела Вознесенска 20 августа были повреждены два подъезда пятиэтажного жилого дома. Ранения получили, по последним данным, 12 человек, в том числе несколько детей.