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Байден і Шольц обговорили Україну: "Ядерні погрози РФ матимуть надзвичайно серйозні наслідки"
Німецький канцлер Олаф Шольц провів майже годинну телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, у центрі уваги якої була підготовка до майбутніх зустрічей у форматі G7 та G20, вторгнення Росії до України та подолання його наслідків. Про це повідомляє прес-служба німецького уряду.
Під час розмови лідери погодилися, що нещодавне оголошення Росією про анексію українських територій є величезним порушенням принципів Статуту ООН, що має розглядатися як спроба насильницького захоплення чужої території і ніколи не буде прийняте. Вони засудили цю подальшу ескалацію, а також погодилися з думкою, що "часткова" мобілізація в Росії була серйозною помилкою.
"Це ще раз показує, яку гірку ціну доводиться платити російським громадянам за прорахунки президента Путіна", - наголошується у повідомленні.
Також Шольц і Байден розкритикували нещодавні ядерні погрози Москви як безвідповідальні та погодилися з тим, що такий крок матиме надзвичайно серйозні наслідки для РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Відмова Росії виконувати міжнародні вимоги про припинення бойових дій веде країну до міжнародної ізоляції, що зростає. І Шольц, і Байден повторили, що, як і раніше, закликають Путіна припинити військові дії і повністю вивести свої збройні сили з усієї України", - зазначено в повідомленні.
Німецький канцлер і американський президент підкреслили, що США та Німеччина продовжать підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією та відновлення її суверенітету та територіальної цілісності, а також чинитимуть санкційний тиск на Росію.
Крім цього, зазначено, що лідери обговорили акти саботажу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2". Як заявлено в повідомленні, "цілеспрямовані порушення критичної інфраструктури неприпустимі і спричинять одностайні відповіді".