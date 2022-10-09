Байден і Шольц обговорили Україну: "Ядерні погрози РФ матимуть надзвичайно серйозні наслідки"

Німецький канцлер Олаф Шольц провів майже годинну телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, у центрі уваги якої була підготовка до майбутніх зустрічей у форматі G7 та G20, вторгнення Росії до України та подолання його наслідків. Про це повідомляє прес-служба німецького уряду.

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Під час розмови лідери погодилися, що нещодавне оголошення Росією про анексію українських територій є величезним порушенням принципів Статуту ООН, що має розглядатися як спроба насильницького захоплення чужої території і ніколи не буде прийняте. Вони засудили цю подальшу ескалацію, а також погодилися з думкою, що "часткова" мобілізація в Росії була серйозною помилкою.

"Це ще раз показує, яку гірку ціну доводиться платити російським громадянам за прорахунки президента Путіна", - наголошується у повідомленні.

Також Шольц і Байден розкритикували нещодавні ядерні погрози Москви як безвідповідальні та погодилися з тим, що такий крок матиме надзвичайно серйозні наслідки для РФ.

"Відмова Росії виконувати міжнародні вимоги про припинення бойових дій веде країну до міжнародної ізоляції, що зростає. І Шольц, і Байден повторили, що, як і раніше, закликають Путіна припинити військові дії і повністю вивести свої збройні сили з усієї України", - зазначено в повідомленні.

Німецький канцлер і американський президент підкреслили, що США та Німеччина продовжать підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією та відновлення її суверенітету та територіальної цілісності, а також чинитимуть санкційний тиск на Росію.

Крім цього, зазначено, що лідери обговорили акти саботажу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2". Як заявлено в повідомленні, "цілеспрямовані порушення критичної інфраструктури неприпустимі і спричинять одностайні відповіді".