Окупанти активізували евакуацію родин з Херсонщини після вибуху на Кримському мосту - ОК "Південь"

Російські окупанти активізували заходи з евакуації своїх сімей з Херсонської області до Криму після вибуху 8 жовтня на мосту, що сполучує окупований півострів з Росією. Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Враження таке, що не до атак їм зараз, тому що атаки не збільшилися, а ось пакування речей та вивезення родин активізувалися. З тимчасово окупованої Херсонської області вони почали рухатися у бік Криму. Логіки у них ніколи не було, тому ми спостерігаємо просто за явищем. Вони просуваються у бік Криму, напевно, сподіваючись скористатися тим, що поки що функціонує на цьому напрямку - той самий Кримський міст, який поки що має деяку пропускну спроможність", - сказала вона.

За словами речниці оперативного командування "Південь", українські війська продовжують створювати тиск на окупантів, повільно просуваючись вперед правобережною частиною Херсонщини.

"Вони дійсно розгублені, вони відчувають наш тиск. Просування є, воно повільне, але воно дуже стабільно відбувається, маленькими кроками ми все ж таки рухаємося вперед... В цілому правий берег досить напружений для ворога, тому що там є просування наших військ", - зазначила вона.

Натомість, за словами Гуменюк, з лівого берега Дніпра окупанти ще мають змогу обстрілювати українські війська, маючи там певні накопичення сил та засобів.

"Але вогневий контроль, який ми тримаємо над усією цією територією, все-таки досить дієвий, і щоразу вони спостерігають з певним жахом за тим, як у найнесподіваніших для них місцях, наприклад, Гола Пристань, Нова Каховка, до них завітає бавовна", - сказала вона.

Крім цього, відповідаючи на питання щодо продовження атак іранськими дронами-камікадзе, Гуменюк зазначила, що не може казати про їх збільшення, але вказала, що росіяни почали використовувати більші групи таких БПЛА - по 5, 7 чи 9 одиниць одночасно.

При цьому вона заявила, що такі дрони не здатні нанести критичних уражень, але "працюють як сірник", підпалюючи відповідний об'єкт, що "створює суспільне напруження".