Зеленський закликав народи Кавказу до боротьби проти мобілізації в РФ, щоб не "воювати потім у горах та лісах"

Президент Володимир Зеленський переконаний, що народи Північного Кавказу зараз мають боротися проти мобілізації чоловіків, яка проводиться Росією для війни проти України.

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Про це глава держави заявив у відеозверненні, записаному біля меморіальної дошки лідеру північнокавказького національно-визвольного опору імаму Шамілю (1797-1871), встановленій у Кріпосному провулку в центрі Києва.

"Народи Кавказу! Зараз я перебуваю в тій частині Києва, де у 1860-х роках жив герой Дагестану та всього Кавказу імам Шаміль. Як бачите, Україна вміє шанувати ваших героїв. Ми зберігаємо пам'ять про ті місця, які поєднували культури наших народів. Це – самий центр нашої столиці. Одного з сотень українських міст, проти яких російська влада спрямовує ракети, бомби та війська. Кавказ знає, що це означає. Кавказ це бачив", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна вже 218 днів робить все, щоб захистити своїх людей та свою незалежність від Росії, яка має більше, аніж у неї, ракет та людей.

"Це наш святий обов'язок. Це наш обов'язок. Обов'язок перед нашими батьками. Обов'язок перед нашими дітьми. Обов'язок перед усіма поколіннями нашого народу – тими, хто жив, і тими, хто житиме на нашій землі. Нам не потрібно чужого!" - наголосив він.

Президент нагадав, що за українською офіційною оцінкою, на війні в Україні загинули вже 58,5 тисячі російських солдатів, і всі вони загинули через те, що цієї війни захотіла лише одна людина, якій служать багато інших.

"Народи Кавказу! Усі народи на території Росії! У вас немає жодної причини, щоб бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни. Ви не повинні гинути в Україні. Ваші сини не повинні гинути в Україні. Немає у вас такого обов'язку. Ні перед вашими батьками, ні перед вашими дітьми, ні перед вашим майбутнім, ні перед майбутнім вашої землі. І ви це знаєте", - зазначив він.

Глава держави додав, що в Україні бачать, що в Росії чинять опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії у війні.

"Кожен, хто підняв зброю проти істини, піднімає її на свою смерть", - у Кремлі, схоже, не знають цих слів імама Шаміля. Але ці слова повинні знати на Кавказі. Їх мають почути у Сибіру та на всіх інших землях, з яких відправляють людей на цю війну. І тепер – мобілізація. Боріться, щоб не загинути!" - заявив він.

Зеленський закликав відстоювати свою свободу зараз на вулицях та площах, "щоб не довелося потім воювати в горах та лісах просто за своє право жити", коли російська влада почне і наступні хвилі мобілізації.

"Чи ви повірили, що вони заберуть лише 300 тисяч людей? Та одна людина, яка розпочала цю війну, не зупиниться тільки на першій хвилі мобілізації, будуть ще. Він спробує забрати й інші життя. Йому наплювати на людей. Він не поважає ні живих", ні полеглих", - переконаний президент.

Зеленський також заявив, що російська влада відправляє на війну в Україні людей без солдатських жетонів, а часто взагалі без документів, щоб приховувати реальні втрати.

"Вдумайтеся, до чого дійшло! Ми змушені розпочати інформаційну роботу з донесення до громадян Росії, яких мобілізують зараз, особливої тези: робіть хоча б татуювання з вашим ім'ям та прізвищем, щоб ми знали, як знайти ваших рідних, коли вас уб'ють і коли при вас не буде навіть солдатського жетону", - сказав президент.

Він наголосив, що ніхто не повинен брати участь у ганебній війні, зокрема в Україні не повинні гинути дагестанці, чеченці, інгуші, осетини, черкеси та "будь-який інший народ, який опинився під російським прапором".

"Всього майже 200 різних народів. Ви знаєте, хто відправляє їх в Україну. Той, хто відправляє, і хоче їх зробити "вантажем 200". І ви цього хочете? Ні? Я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви втомилися від брехні... Я впевнений, що ви знаєте, що боротися треба зараз!.. Ви можете це змінити. Потрібно тільки зрозуміти, хто справді для вас символ, хто для вас герой, хто гордість вашої історії, а хто просто хоче вами скористатися. Боріться! Поборете!" - закликав він.

Нагадаємо, тижнем раніше, після оголошення про початок мобілізації в Росії Зеленський вже звертався до росіян, зазначаючи, що насправді її влада планує закликати не озвучені 300 тисяч, а 1 мільйон осіб, і що в Україні бачать реальні протестні настрої в регіонах РФ, в тому числі в Дагестані та Бурятії.