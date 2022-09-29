Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, — ГУР

В окупованих населених пунктах Луганської та Донецької областей росіяни мобілізували майже все чоловіче населення і тепер можуть зробити те саме на захопленій частині Херсонської та Запорізької областе.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це виданню The Guardian заявив заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

"Отже, загинуть ще тисячі українців, громадян України. Це звичайний геноцид – ці люди не мають підготовки та обладнання; їх просто відправляють на смерть", — зазначив Скібіцький.

Він також назвав загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України "дуже високою".

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", – додав Скібіцький.

Нагадаємо, в на території РФ також триває мобілізація. При цьому за тиждень з моменту її оголошення з країни втекло вже більше росіян призивного віку, ніж задіяних військових армії РФ на початку повтомасштабного вторгнення в Україну у лютому.

В свою чергу пезидент Володимир Зеленський заявив, що в Україні усвідомлюють, що після оголошення мобілізації в Росії "люди розуміють, що їх просто кинули на смерть" і закликав до протестів або втечі з РФ.