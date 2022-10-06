Полиция Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" были повреждены в результате взрывов

Подозрения в грубом саботаже на поврежденных газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море усилились после расследования преступления полицией Швеции.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что власти Швеции и Дании расследуют четыре вытока из российских труб, обнаруженных на прошлой неделе в Балтийском море в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

"У Северного потока 1 и 2, в рамках шведской экономической зоны, произошли взрывы, что привело к значительному повреждению газопроводов", – говорится в обнародованном 6 октября заявлении шведской полиции.

Сообщается также, что во время проведения следственных действий с поличным были изъяты некоторые материалы, а прокуратура разрешила снять ограждение места.

"Продолжение расследования покажет, можно ли кого-то подозревать, а затем привлечь к ответственности за это преступление", - сообщили шведские правоохранители.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий.

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла в результате спланированного Россией теракта.

Кроме того, образовавшийся на месте взрыва газопровода "Северный поток" водоворот бурлящей воды диаметром 700 метров может свидетельствовать об экологической катастрофе, ведь в атмосферу попали около 300 тысяч тонн метана, который является одним из самых мощных парниковых газов.

Напомним, что вечером 26 сентября оператор "Северного потока" сообщил о "падении давления на обеих нитях газопровода". По данным властей Дании, это произошло в ее исключительной экономической зоне к северо-востоку от острова Борнхольм.

Перед этим стало известно об аналогичном событии на трубопроводе "Северный поток-2", также в датской СЭЗ, но юго-восточнее Борнхольма.