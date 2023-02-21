В США назвали решение Путина о приостановлении участия в соглашении СНВ безответственным

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение российского президента Владимира Путина приостановить участие его страны в договоре о стратегическом наступательном вооружении крайне неудачно и безответственно. Об этом пишет издание CNBC.

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"Объявление России об остановке участия крайне неудачно и безответственно. Мы будем внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия. Мы, конечно, позаботимся о том, чтобы в любом случае мы занимали надлежащую позицию для безопасности нашей собственной страны и безопасности наших союзников". ", – сказал Блинкен, выступая перед журналистами в Афинах.

Напомним, что 21 февраля в своем послании к Федеральному собранию России Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в соглашении СНВ.

В целом с 1991 г. между США и СССР, а затем и Россией было подписано три соглашения о сокращении арсенала и ограничении стратегических наступательных вооружений. Последний из них СНВ-3 был подписан в 2010 году между американским президентом Бараком Обамой и тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым.

Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу документа и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЧ) и тяжелых бомбардировщиков. (ВБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЧ и ВБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предусматривает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Вашингтон и Москва продлили соглашение на максимально возможные пять лет.