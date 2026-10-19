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BMW планирует уволить 8 000 работников, но выплаты до 600 тысяч евро повлекли за собой ажиотаж

BMW
BMW планирует уволить 8 000 работников, но выплаты до 600 тысяч евро повлекли за собой ажиотаж / Unsplash

Немецкий автоконцерн BMW планирует сократить по всему миру до 8 000 рабочих мест, большинство из которых приходится на Германию. Для этого компания запустила масштабную программу добровольного увольнения с компенсациями, которые могут достигать сотен тысяч евро на одного человека.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные BILD.

По информации источников внутри компании, старшим работникам с большим стажем предлагают ориентировочно по 50 000 евро (около $54 500) за каждый отработанный год. Сотрудники, отработавшие в концерне 12 лет, могут получить до 600 000 евро (около $654 000).

В общем, право рассчитать размер такой выплаты получили примерно 50 000 из почти 84 000 немецких работников предприятия. Точную формулу расчета содержат в секрете, однако ключевую роль играют уровень дохода, возраст и продолжительность работы на предприятии.

Наплыв желающих оказался настолько масштабным, что внутренний корпоративный портал для персонала временно полностью вышел из строя из-за перегрузок, а сама ситуация вызвала значительную обеспокоенность внутри компании. Поэтому автопроизводитель был вынужден временно остановить сбор заявок. Представитель BMW подтвердил большой интерес к программе, добавив, что системе нужно время для обработки уже полученных обращений.

Миллиардные расходы и причины сокращений

Увольнение персонала потребует значительных стартовых расходов. Официально автоконцерн ожидает затрат в трехзначных миллионных суммах, однако инсайдеры утверждают, что сумма гораздо больше: на 2026 год запланировано выделить 1 миллиард евро (около $1,09 млрд), а в 2027 году выплаты будут еще выше. В то же время, долгосрочный план предусматривает ежегодную экономию около 1 миллиарда евро, начиная с 2028 года.

Основными направлениями оптимизации стали администрация, а также сектор исследований и разработок. В частности, предложение о добровольном увольнении приняло весь отдел радаров в группе автономного вождения, однако окончательное решение руководства относительно согласования этих заявлений пока неизвестно.

Снижение потребности в инженерных разработках связывают с запуском серийной линейки нового модельного ряда Neue Klasse, а также активным переходом на использование искусственного интеллекта для повышения эффективности рабочих процессов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкий автопроизводитель BMW объявил о намерении снизить количество руководящих должностей на 20% к середине следующего года за счет широкого использования технологий искусственного интеллекта.

Автор:
Максим Кольц

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