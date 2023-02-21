В США назвали рішення Путіна про призупинення участі в угоді СНО безвідповідальним

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення російського президента Володимира Путіна призупинити участь його країни в договорі про стратегічне наступальне озброєння є вкрай невдалим та безвідповідальним. Про це пише видання CNBC.

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"Оголошення Росії про зупинення участі є вкрай невдалим та безвідповідальним. Ми уважно стежитимемо за тим, що насправді робить Росія. Ми, звичайно, подбаємо про те, щоб у будь-якому випадку ми займали належну позицію для безпеки нашої власної країни та безпеки наших союзників", - сказав Блінкен, виступаючи перед журналістами в Афінах.

Нагадаємо, що 21 лютого у своєму посланні до Федеральних зборів Росії Путін заявив, що Росія призупиняє свою участь в угоді СНО.

Загалом з 1991 року між США та СРСР, а потім і Росією було підписано три угоди про скорочення арсеналу та обмеженню стратегічних наступальних озброєнь. Останній з них СНО-3 був підписаний у 2010 році між американським президентом Бараком Обамою та тодішнім російським президентом Дмітрієм Медвєдєвим.

Згідно з його умовами, кожна зі сторін скорочує свої стратегічні наступальні озброєння таким чином, щоб через сім років після набуття чинності документом і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЛ) та важких бомбардувальників (ВБ), 1550 боєзарядів на них, 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ і ВБ. Дія договору, розрахована на 10 років, закінчувалася 5 лютого 2021 року, проте документ передбачає можливість продовження за обопільною згодою сторін. У лютому 2021 року Вашингтон і Москва продовжили угоду на максимально можливі п'ять років.