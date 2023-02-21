Путин объявил о приостановлении участия РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях

Страна-агрессор Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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Об этом заявил в послании к Федеральному собранию лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

Он подчеркнул, что речь идет не о выходе из договора, а о приостановлении участия в нем.

Это решение российский диктатор назвал вынужденным, так как западные страны продолжают настаивать на доступе к российским ядерным объектам, что предусмотрено соответствующим договором.

Перед этим Путин, как обычно, обвинил НАТО в модернизации украинских беспилотников, пытавшихся нанести удары по военным объектам РФ, а именно аэродромам в Саратове и Рязани.

Лидер страны-агрессора РФ заявил, что боится, чтобы кто-то осматривал российские оборонные объекты.

Также Путин сказал, что Россия будет настаивать на том, чтобы к этому договору присоединились два члена НАТО со своим арсеналом ядерного оружия – Британия и Франция.

Кроме того, российский диктатор продолжил свой ядерный шантаж и заявил, что если США проведут испытание нового ядерного оружия, Россия сделает то же самое.

Но при этом Путин цинично заявил, что нет никакой связи между приостановкой участия в договоре о СНВ и войной в Украине.

Также российский диктатор более часа озвучивал пропагандистские тезисы о том, что якобы российские захватчики воюют со странами НАТО, которые хотят нанести "стратегическое поражение РФ".

Путин помимо этого цинично соврал, что войну развязала не страна-агрессор РФ, а также, что он якобы делал все возможное, чтобы решить все мирным путем, и продолжал обвинять страны Запада в военной поддержке Украины.

Отметим, что США и Россия подписали договор об СНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу документа и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. В феврале 2021 года Вашингтон и Москва продлили соглашение на максимально возможные пять лет.