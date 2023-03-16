Війна проти України не є вагомою причиною: вихід РФ з Договору про СНО є юридично недійсним, - Держдеп США

Росія не може призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО), тому вона жодним чином не звільняється від узятих на себе зобов’язань.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

У ній наголошується, що невиконання Росією Договору про СНО та заявлене призупинення його дії є безглуздим та безвідповідальними кроками.

Крім того, одностороннє призупинення участі у Договорі СНО є юридично недійсним, а всі зобов'язання російської сторони зберігаються.

Також у Держдепі зауважили, що США готові конструктивно працювати з Росією для повного виконання договору.

У відомстві констатували, що Москва вже тривалий час не виконує досягнутих домовленостей. Зокрема, російська сторона не дозволяє проводити перевірки своїх стратегічних об’єктів, що, за умовами угоди, має відбуватися 18 разів на рік.

Крім того, представники РФ також відмовляються проводити зустрічі в органі імплементації домовленостей – Двосторонній консультативній комісії.Також Росія припинила передавати передбачені договором повідомлення щодо статусу своїх ядерних сил.

У своїй заяві Держдеп США підкреслив, що війна РФ проти України не є вагомою підставою для невиконання Росією Договору про СНО.

Своєю чергою США готові й надалі приймати на своїй території російських інспекторів і продовжують виконувати всі умови Договору СНО.

У Держдепі наголосили, що ядерна стабільність особливо важлива під час кризи, і Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над її підтриманням.

Зазначимо, США та Росія підписали Договір про СНО у 2010 році. Згідно з його умовами, кожна зі сторін скорочує свої стратегічні наступальні озброєння таким чином, щоб через сім років після набуття чинності документом і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЛ) та важких бомбардувальників (ВБ), 1550 боєзарядів на них, 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ і ВБ. Дія договору, розрахована на 10 років, закінчувалася 5 лютого 2021 року, проте документ передбачає можливість продовження за спільною згодою сторін. У лютому 2021 року Вашингтон і Москва продовжили угоду на максимально можливі п'ять років.

Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 21 лютого заявив, що Росія в односторонньому порядку призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що російський лідер Володимир Путін та інші представники керівництва країни-агресора поводять себе як терористи і роблять відповідні заяви. До цієї ж риторики відносяться і погрози Путіна щодо ядерної зброї.