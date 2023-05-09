США не заметили активизации ядерных сил РФ после недавнего бряцания оружием, – CNN

США не обнаружили никаких признаков перемещения или изменений в российских ядерных силах, несмотря на недавнее бряцание ядерным оружием со стороны российских официальных лиц. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США и высокопоставленного чиновника администрации.

"У нас нет никаких признаков изменения позиции стратегических сил России и мы продолжаем следить за ситуацией. Мы не увидели ничего, что оправдывало бы изменение позиции наших собственных стратегических сил на данный момент", – высказался спикер Совета национальной безопасности США.

Как отмечает CNN, российские чиновники за последние месяцы неоднократно поднимали тему перспективы ядерной войны. США и их союзники с каждой угрозой наблюдали за российскими ядерными силами на предмет признаков перемещения или подготовки к их развертыванию.

В конце апреля экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта "возрастает с каждым днем". В этом году это было уже не первое его заявление о перспективе ядерной войны. В январе Медведев написал в Telegram о поддержке Украины со стороны США и НАТО, отметив, что поражение ядерного государства в обычной войне может спровоцировать ядерную войну.

Напомним, после апрельских слов Медведева о возможности ядерного конфликта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что такие угрозы являются проявлением страха. По его словам, чем хуже будет становиться ситуация на фронте, тем чаще будут "ядерные истерики" в Москве.