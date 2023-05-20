Лидеры G7 осудили ядерные угрозы РФ

В ходе саммита в Японии лидеры Большой семерки призвали к сохранению глобального режима нераспространения ядерного оружия и к отказу от него. Текст заявления был обнародован на сайте Европейского совета.

Отметим, что в городе Хиросима, в 1945 году подвергшемся ядерной бомбардировке, представители G7 осудили безответственную ядерную риторику России и призвали страну-агрессора прекратить гонку вооружения.

Лидеры G7 подчеркивают соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия.

“Российская безответственная риторика, подрыв режима контроля над оружием и намерение развернуть ядерное оружие в Беларуси опасны и неприемлемы. Мы напоминаем о заявлении в Бали всех лидеров G20, включая Россию. Мы подтверждаем нашу позицию, что угрозы России использовать ядерное оружие в контексте его агрессии против Украины недопустимы”, - говорится в заявлении.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Японию на стартовавший 19 мая саммит G7 и рассказал о запланированных переговорах, к которым присоединится в течение мероприятия.

Как сообщили журналисты, после встречи с Владимиром Зеленским в Японии Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на 375 млн долларов. В пакет военной помощи попали артиллерийские снаряды, бронетехника, противотанковое оружие, реактивные системы залпового огня HIMARS.

Раньше в Белом доме рассказали, что представители стран Большой семерки обсудят ситуацию на фронте, а также продолжение международной поддержки Украины, возможности для усиления переговорных позиций Киева для завершения войны.