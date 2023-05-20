В Японии Байден объявит о новом пакете помощи Украине на 375 млн долл. - СМИ

Президент США Джо Байден в Японии, где он участвует в саммите лидеров G7, объявит новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщило международное агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

В пакет военной помощи попали артиллерийские снаряды, бронетехника, противотанковое оружие, реактивные системы залпового огня HIMARS.

По информации Politico, Джо Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.

Таким образом, эти шаги являются сильным проявлением поддержки Киева накануне ожидаемого контрнаступления.

Как стало известно вчера, вместе с союзниками США намерены создать коалицию для передачи Украине истребителей F-16. Решено, что самолеты "не обязательно будут поступать напрямую из США".

Информация о передаче Украине F-16 появилась сразу после заявления Байдена, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

Хотя сначала он был категорически против передачи Украине истребителей, впоследствии заявлял, что не верит, что ПС ВСУ нужен F-16. В целом это решение зависит именно от Соединенных Штатов.

Раньше журналисты писали. что европейские союзники Украины взволнованы, что из-за президентских выборов в 2024 году США снизят военную поддержку Киева.

В США, являющихся основным источником военной помощи Украине, хватит заранее утвержденных средств на 5 месяцев поддержки Киева.

Этот промежуток времени Вашингтон считает решающим в завершении войны и последним шансом для Украины совершить контрнаступление. Если ситуация не изменится до сентября, то усилится международное давление на Украину сесть за стол переговоров.