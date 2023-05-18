Союзники Украины взволнованы возможным уменьшением США военной помощи Украине

Европейские союзники Украины взволнованы, что из-за президентских выборов в 2024 году США снизят военную поддержку Киева. Об этом сообщило Financial Times.

В США, являющихся основным источником военной помощи Украине, хватит заранее утвержденных средств на 5 месяцев поддержки Киева.

Этот промежуток времени Вашингтон считает решающим в завершении войны и последним шансом для Украины совершить контрнаступление. Если ситуация не изменится до сентября, то усилится международное давление на Украину сесть за стол переговоров.

"Для Америки важно представить эту войну как успешную, в частности, для внутренних целей, чтобы доказать, что все эти пакеты помощи были успешными с точки зрения достижений Украины", - отметил европейский чиновник.

"Мы не можем поддерживать тот же уровень помощи вечно", - добавил анонимный источник.

В ЕС сомневаются в том, смогут ли США достичь уровня пакета в 48 млрд долларов, принятого в 2022 году. Ведь за него следует проголосовать в Конгрессе этой осенью.

В США сомневаются, что даже несмотря на успешное контрнаступление Украина достигнет всех поставленных целей в этом году.

Хотя Джо Байден публично поддерживает Украину, впрочем, готовится к кампании по переизбранию вместе с Дональдом Трампом, который критикует финансирование США войны.

Напомним, осенью США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине на 2024 год.

В США обсуждают пакет стоимостью в 60 миллиардов долларов, который могут принять в сентябре.

Из пакета помощи Украине на 48 миллиардов долларов, который одобрил Конгресс США в декабре 2022 года, осталось около 6 миллиардов долларов.

Это значит, что к середине лета у Пентагона могут закончиться деньги на военную помощь Украине, если в Белом доме не выделят новые средства.