Деньги кончатся летом: в США начинают обсуждать новый пакет помощи Украине

Из пакета помощи Украине на 48 миллиардов долларов, одобренного Конгрессом США в декабре 2022 года, осталось около 6 миллиардов долларов, то есть к середине лета у Пентагона могут закончиться деньги на оружие. Белый дом уже начал обсуждать новый пакет.

Законодатели США обеспокоены будущими планами Белого дома, поскольку администрация попросит еще один крупный пакет. Однако там не уверены, достаточно ли этого, пишет Politico.

Многие члены Сената соглашаются с тем, что финансирование помощи Украине должно продолжаться непрерывно, особенно в тот момент, когда Киев готовится начать широкомасштабное контрнаступление и отвоевать территории у россиян.

"Чрезвычайно важно, чтобы администрация предоставила Украине то, что ей нужно", - сказала сенатор Сьюзен Коллинз лидерам Пентагона. Вне слушаний она добавила, что озабочена темпами оказания помощи от США.

Еще один чиновник из администрации добавил, что пока непонятно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но администрация отдана поддержке Киева.

Однако издание отмечает, что это не тот же Конгресс, который одобрил последнюю крупную партию денег, и это не то же стечение обстоятельств.

Есть вероятность, что на этот раз любое предложение Белого дома в конце лета может столкнуться с бурной дискуссией и почти наверняка столкнется с оппозицией небольшой, но громкой группы республиканцев, которые хотят сократить расходы на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бронированные машины, обещанные США, поступают только партиями, что противоречит заявлению генерала Европейского командования Кристофера Каволи, который в прошлом месяце заявил Конгрессу, что Украина получила более 98% запрашиваемых ею боевых машин.

В этом месяце США объявили о пакете беспилотников, артиллерии, систем противовоздушной обороны, а также программного обеспечения и технической помощи стоимостью 1,2 миллиарда долларов США для сетей противовоздушной обороны Украины. Все эти предметы будут заключены по контракту с оборонными компаниями США и призваны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Этот пакет оставляет 4 миллиарда долларов на Инициативу содействия безопасности Украине, что еще больше истощает деньги.