У Японії Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на 375 млн дол - ЗМІ

Президент США Джо Байден в Японії, де він бере участь у саміті лідерів G7, оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters, посилаючись на американського чиновника.

До пакету військової допомоги потрапили артилерійські снаряди, бронетехніка, протитанкова зброя, реактивні системи залпового вогню HIMARS.

За інформацією Politico, Джо Байден збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7 в Японії.

Таким чином ці кроки є сильним проявом підтримки Києва напередодні очікуваного контрнаступу.

Як стало відомо вчора, разом з союзниками США мають намір створити коаліцію для передачі Україні винищувачів F-16. Вирішено, що літаки "не обов’язково будуть надходити безпосередньо зі США".

Інформація про передачу Україні F-16 з'явилася відразу після заяви Байдена, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

Хоча спочатку він був категорично проти передачі Україні винищувачів, згодом заявляв, що не вірить, що ПС ЗСУ потрібні F-16. Загалом це рішення залежить саме від Сполучених Штатів.

Раніше журналісти писали. що європейські союзники України схвильовані, що через президентські вибори у 2024 році США зменшать військову підтримку Києва.

У США, які є основним джерелом військової допомоги Україні, вистачить заздалегідь затверджених коштів на 5 місяців підтримки Києва.

Тож цей проміжок часу Вашингтон вважає вирішальним у завершенні війни і останнім шансом для України здійснити контрнаступ. Якщо ситуація суттєво не зміниться до вересня, то посилиться міжнародний тиск на Україну сісти за стіл переговорів.