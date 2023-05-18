Білий Дім озвучив теми стосовно України, які обговорюватимуть на саміті G7

Представники країн Великої сімки обговорять ситуацію на фронті, а також продовження міжнародної підтримки України, можливості для посилення переговорних позицій Києва для завершення війни. Про це проінформував радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван - повідомило агентство Укрінформ.

Питання реконструкції і ситуація на фронті - на порядку денному саміту G7.

“Передусім, очевидно, що війна в Україні, вторгнення Росії в Україну займає центральне місце і стане важливою темою для обговорень”, - заявив Джек Салліван.

Високопосадовців цікавитимуть питання санкцій і кроки, які можна спільно втілити у цьому напрямку, у тому числі, виявлення лазівок та схем обходу обмежень, а також посилення тиску на РФ впродовж найближчого часу.

"Вони також говоритимуть про реконструкцію, про економічну та гуманітарну підтримку України й про те, як створити відповідні умови для досягнення прогресу на полі бою, формуючи прогрес за можливим столом переговорів, якщо і коли Україна буде готова зробити це в майбутньому", - зауважив радник президента США.

Як стало відомо, лідери країн G7 мають намір посилити санкції проти Росії на саміті, який має відбутися в Японії.

Про нові кроки Велика сімка оголосить під час зустрічей 19-21 травня. Санкції будуть спрямовані на ухилення від обмежувальних заходів за допомогою третіх країн, а також на підрив майбутнього виробництва енергії в Росії та обмеження торгівлі, яка підтримує російську армію.

Влада США очікує, що члени G7 погодяться скоригувати свій підхід до санкцій таким чином, щоб, принаймні для певних категорій товарів, весь експорт автоматично заборонявся, якщо він не серед схвалених товарів.

Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що країни G7 та Євросоюзу домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу за маршрутами, на яких РФ раніше скоротила поставки.

Також міністри фінансів країн G7 домовились збільшити обсяг міжнародних зобов'язань щодо економічної та бюджетної підтримки Україні до $44 млрд на 2023 рік.