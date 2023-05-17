У Білому домі підтвердили намір G7 прийняти рішення щодо Росії, яке має послабити її здатність вести війну

Країни "Великої сімки" (G7) на саміті в Японії планують оголосити про рішення, яке стане черговим кроком щодо Росії. А саме буде спрямоване на ізоляцію та послаблення можливостей крани-агресора вести війну.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає пресслужба Білого дому.

Він зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни G7підкреслюють свою солідарність з українським народом. Уряди прагнуть, як запевняє Кірбі, згуртувати світ на підтримку України та відрізати Росію від ключових технологій і фінансуванн.

Ця солідарність з Україною зараз навіть сильніша, ніж минулого року. І ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції Росії та послаблення її здатності вести жорстоку війну.

За інформацією ЗМІ, лідери країн G7 мають намір посилити санкції проти Росії на саміті, який пройде 19-21 травня у Хіросімі. Зокрема, йдеться про енергетику та експорт.

Крім того, країни G7 та Євросоюзу домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу за маршрутами, на яких РФ раніше скоротила поставки. Перед зустріччю на саміті також партнери планують обговорити ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до Росії.