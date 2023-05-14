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Енергетика
Дата публікації

G7 та ЄС планують заборонити імпорт російського газу за деякими маршрутами, — FT

G7, єс, санкції проти росії, російський газ
Зустріч міністрів закордонних справ країн G7. Фото: Twitter Міністерства закордонних справ Японії

Країни G7 та Євросоюзу домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу за маршрутами, на яких РФ раніше скоротила поставки.

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times з посиланням на власні джерела.

Лідери G7 мають намір на саміті в Хіросімі ухвалити рішення, яке перешкоджатиме відновленню російського трубопровідного експорту газу до зокрема таких країн, як Польща та Німеччина, куди РФ припинила поставки з метою спровокувати енергетичну кризу.

Джерела видання пояснюють, що цей крок зроблять для того, щоб "переконатися, що партнери не передумають у гіпотетичному майбутньому".

У проєкті документа-заяви G7 йдеться, що група провідних економік і далі скорочуватиме використання російських джерел енергії, "включаючи запобігання повторному відкриттю шляхів, які раніше були закриті російською енергетичною зброєю".

В FT все ж вважають, що рішення є символічним і покликане показати рішучість країн Заходу у питанні спроб зменшити доходи країни-агресора, аби Росія не могла фінансувати війну. В ЄС зауважують, що газові сховища, які вже заповнені на 60% порівняно з 30% в той же час у 2022 році, досягнуть потужності задовго до наступної зими. Тому країни G7 та ЄС можуть продовжувати запроваджувати додаткові заходи для обмеження імпорту російських енергоносіїв.

В січні-жовтні 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року російський газовий монополіст “Газпром” зменшив видобуток газу на 18,7%, а також скоротив експорт до країн “далекого зарубіжжя” на 42,6%.

На тлі цього ЄС рішуче налаштований реалізувати нову енергетичну стратегію REPOWER. Ця програма дозволить повністю відмовитися від поставок газу з РФ завдяки, зокрема, заміні блакитного палива на відновлюваний водень та збільшення поставок скрапленого газу зі США.

Автор:
Віта Молодан