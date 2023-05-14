G7 и ЕС планируют запретить импорт российского газа по некоторым маршрутам, — FT

Страны G7 и Евросоюза договариваются о введении запрета на импорт российского газа по маршрутам, по которым РФ ранее сократила поставки.

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Лидеры G7 намерены на саммите в Хиросиме принять решение, препятствующее восстановлению российского трубопроводного экспорта газа в такие страны, как Польша и Германия, куда РФ прекратила поставки с целью спровоцировать энергетический кризис.

Источники издания объясняют, что этот шаг сделают для того, чтобы "убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем".

В проекте документа-заявления G7 говорится, что группа ведущих экономик и дальше будет сокращать использование российских источников энергии, "включая предотвращение повторного открытия путей, ранее закрытых российским энергетическим оружием".

В FT все же считают, что решение символично и призвано показать решимость стран Запада в вопросе попыток уменьшить доходы страны-агрессора, чтобы Россия не могла финансировать войну. В ЕС отмечают, что газовые хранилища, которые уже заполнены на 60% по сравнению с 30% в то же время в 2022 году, достигнут мощности задолго до следующей зимы. Поэтому страны G7 и ЕС могут продолжать введение дополнительных мер по ограничению импорта российских энергоносителей.

В январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года российский газовый монополист "Газпром" снизил добычу газа на 18,7%, а также сократил экспорт в страны "дальнего зарубежья" на 42,6%.

На фоне этого ЕС решительно настроен реализовать новую энергетическую стратегию REPOWER. Эта программа позволит полностью отказаться от поставок газа из РФ благодаря, в частности, замене голубого топлива на возобновляемый водород и увеличению поставок сжиженного газа из США.