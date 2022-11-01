За 10 месяцев "Газпром" снизил добычу на 19%, а экспорт в страну "дальнего зарубежья" упал на 43%

В январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года российский газовый монополист "Газпром" снизил добычу газа на 18,7%, а также сократил экспорт в страны "дальнего зарубежья" на 42,6%. Об этом говорится в сообщении компании.

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"В январе-октябре 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 344 млрд куб. м газа. Это на 18,6% (на 78,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6% (на 11,1 млрд. куб. м).Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб.м - на 42,6% (на 67, 6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - сказано в сообщении.

В "Газпроме" заявили о росте экспорта газа в Китай газопроводом "Сила Сибири". Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Также в компании отметили, что снижение потребления газа в Европейском союзе явилось ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд куб. м. В этом понижении около 85%, или 36 млрд куб. м – это доля 27 стран ЕС.

Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период примерно на 4 млрд куб. м. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет около 95%.

Напомним, что резкое увеличение импорта сжиженного газа в страны Европы на фоне необычно теплых погодных условий привело к тому, что в хранилищах накопили больше газа, чем планировалось еще до начала отопительного сезона.

Отметим, что РФ, ранее являвшаяся основным поставщиком газа в ЕС, после полномасштабного вторжения в Украину пыталась всячески повлечь за собой срыв подготовки и старта отопительного сезона.

Это привело к тому, что европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ. В частности, Италия в октябре впервые с 1974 года. не импортировала газ из России в течение семи дней.