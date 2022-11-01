За 10 місяців "Газпром" зменшив видобуток на 19%, а експорт до країни "далекого зарубіжжя" впав на 43%

В січні-жовтні 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року російський газовий монополіст “Газпром” зменшив видобуток газу на 18,7%, а також скоротив експорт до країн “далекого зарубіжжя” на 42,6%. Про це сказано в повідомленні компанії.

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"У січні-жовтні 2022 року "Газпром", за попередніми даними, видобув 344 млрд куб. м газу. Це на 18,6% (на 78,8 млрд. куб. м) менше, ніж минулого року. Попит на газ компанії з газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,6% (на 11,1 млрд. куб. м). Експорт до країн далекого зарубіжжя становив 91,2 млрд куб. м - на 42,6% (на 67,6 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року. «Газпром» постачає газ згідно з підтвердженими заявками", - сказано в повідомленні.

В "Газпромі" заявили про зростання експорту газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру". Постачання регулярно йдуть понад добові контрактні кількості.

Також в компанії зазначили, що зниження споживання газу в Європейському союзі стало ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі. За десять місяців поточного року, за першими попередніми оцінками та доступними оперативними даними, світовий попит скоротився більш ніж на 40 млрд куб. м. У цьому зниженні близько 85%, або 36 млрд куб. м – це частка 27 країн ЄС.

Споживання газу знизилося й у Великій Британії: за вказаний період – приблизно на 4 млрд куб. м. Таким чином, загальна частка країн ЄС та Великобританії у скороченні світового попиту становить близько 95%.

Нагадаємо, що різке збільшення імпорту скрапленого газу до країн Європи на тлі незвично теплих погодних умов призвело до того, що в сховищах накопичили більше газу, ніж планувалося ще до початку опалювального сезону.

Зазначимо, що РФ, яка раніше була основним постачальником газу до ЄС, після повномасштабного вторгнення в Україну намагалася всіляко спричинити зрив підготовки і старту опалювального сезону.

Це призвело до того, що європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ. Зокрема, Італія в жовтні вперше з 1974 року не імпортувала газ із Росії протягом семи днів.