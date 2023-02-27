Евросоюз решительно настроен отказаться от российского газа

Европейский Союз наметил жесткий курс в реализации новой энергетической стратегии REPOWER. Программа позволит полностью отказаться от поставок голубого топлива из РФ.

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Такое заявление сделал Кристиан Силвиу-Бушой – глава комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике.

"Мы увидели решимость ЕС по программе REPOWER, чтобы полностью прекратить импорт газа из России, чтобы диверсифицировать наши источники газа", - подытожил евродепутат год работы своего комитета.

Силвиу-Бушой рассказал, что газ планируют заменить возобновляемым водородом и инвестировать в энергоэффективность.

Кроме того, энергонезависимость ЕС будет достигаться путем диверсификации энергоресурсов от надежных поставщиков, включая увеличение поставок сжиженного газа из США.

Напомним, с августа 2022 по январь 2023 потребление природного газа в ЕС снизилось на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Больше всего от российского топлива отказались в Финляндии – на 57,3%, в Литве – на 47,9% и в Швеции – на 40,2%.

Вопрос об ограничении импорта газа из России встал в ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Страна использует энергоресурсы как средство политического давления и шантажа. Цены на газ в Европе стремительно росли с лета 2021 по середину лета 2022. В марте после начала российской агрессии цена на газ в ЕС достигла рекордного значения в 4000 долларов за тысячу кубов. 17 февраля цены снизились до отметки 557 долларов за тысячу кубометров, что является самым низким показателем с осени 2021 года, когда в Европе начался энергетический кризис.