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Украина планирует в этом году отказаться от импорта газа, - Нафтогаз
НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны даже в условиях полномасштабной войны с РФ.
Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
По его словам, такой амбициозный план требует от "Нафтогаза" увеличить добычу на 8%, а от частных компаний – на 16%.
Чернышев также не предвидит территориальные потери или уничтожение газодобывающих мощностей, которые могут представлять риск для деятельности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, в настоящее время ущерб, нанесенный российской агрессией на нефтегазовые объекты, уже составляет около 1 миллиарда долларов.
"Увеличение внутреннего производства является нашей стратегической целью, и мы должны сами этим заниматься. Это не просто вопрос бизнеса - это вопрос выживания и независимости Украины", - заявил Чернышев.
Международный валютный фонд в конце прошлого года подсчитал, что в 2023 году Украине нужно будет закупить 5 млрд. кубометров газа. На то же рассчитывает и "Нафтогаз" при худшем сценарии, сказал глава ведомства
В последние месяцы государственное предприятие импортировало меньше газа, чем планировалось, чтобы помочь производить электроэнергию после того, как инфраструктура пострадала от авиаударов России.
По словам Чернышева, компания закупила около половины из запланированных с конца октября 2 млрд кубометров топлива.
Он назвал усилия национальных производителей газа сохранить добычу "героическим поступком", а также отметил, что теплая погода тоже помогла Украине пережить зиму.
По словам Чернышова, "Нафтогаз" обеспечил поставки газа по всей стране и даже в такие районы, как Донецкая область, где продолжаются тяжелые бои.
Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что "основной план - это полагаться на себя".
Как ранее сообщал Чернышев, АО "Укргаздобыча" (УГВ) начало 3D сейсморазведочные исследования в западных регионах Украины.
За 2022 год, несмотря на войну и ее последствия УГВ пробурило 47 новых скважин, являющихся показателем, практически не отличающимся от довоенного.
Более того, "Нафтогаз" увеличил добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование. Так, во Львовской области заработала скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки.
Напомним, чтобы сделать прохождение нынешнего отопительного сезона еще более устойчивым, в конце декабря НАК "Нафтогаз Украины" договорился о дополнительной поставке почти полмиллиарда кубов газа.