47 нових газових свердловин пробурили в Україні цьогоріч

ПАТ "Укргазвидобування" (УГВ) у 2022 році пробурило 47 нових свердловин, що є показником, який практично не відрізняється від довоєнного

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Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Попри всі складнощі Україна впевнено проходить перевірку на стійкість, наближаючи майбутнє і свою Перемогу. Не винятком стали і підприємства Групи Нафтогаз, які понад 10 місяців повномасштабної війни продовжують видобувати, зберігати та постачати газ в домівки українців", - зазначив він.

За його словами, 47 нових свердловин у цьому році пробурило "Укргазвидобування", незважаючи на обстріли та постійний терор енергетичної інфраструктури.

"Ми максимально наблизились до довоєнних показників навіть попри те, що інфраструктура Укргазвидобування неодноразово піддавалась атаці ворога", - зауважив Чернишов.

Він додав, що через об’єктивні причини скорочення видобутку спостерігається на сході України. Водночас на заході країни збільшують видобуток газу.

"Завдяки героїзму наших газовиків нам вдалося досягти рекордних показників буріння в умовах війни. У жовтні 2022-го буровий підрозділ Укргазвидобування – Укрбургаз – встановив рекорд із місячної проходки буріння. Це 30 505 м", - наголосив Чернишов.

Зазначимо, "Нафтогаз" збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології і обладнання.

Так, у Львівській області запрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу, що є високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.