47 новых газовых скважин пробурили в Украине в этом году

ПАО "Укргаздобыча" в 2022 году пробурило 47 новых скважин, что является показателем, практически не отличающимся от довоенного уровня.

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Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Несмотря на все сложности, Украина уверенно проходит проверку на устойчивость, приближая будущее и свою Победу. Не исключением стали и предприятия Группы "Нафтогаз", которые более 10 месяцев полномасштабной войны продолжают добывать, хранить и поставлять газ в дома украинцев", - отметил он.

По его словам, 47 новых скважин в этом году пробурило "Укргаздобыча", несмотря на обстрелы и постоянный террор энергетической инфраструктуры.

"Мы максимально приблизились к довоенным показателям даже несмотря на то, что инфраструктура "Укргаздобычи" неоднократно подвергалась атаке врага", - отметил Чернышев.

Он добавил, что из-за объективных причин сокращения добычи наблюдается на востоке Украины. В то же время на западе страны увеличивают добычу газа.

"Благодаря героизму наших газовщиков нам удалось достичь рекордных показателей бурения в условиях войны. В октябре 2022-го буровое подразделение Укргаздобычи - Укрбургаз - установило рекорд по месячной проходке бурения. Это 30 505 м", - подчеркнул Чернышев.

Отметим, "Нафтогаз" увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.

Так, во Львовской области заработала скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки, что является высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.