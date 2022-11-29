ДТЭК вложилась в разработку газовых месторождений в Полтавской области. Ожидаемые инвестиции – несколько миллиардов гривен

Во вторник, 29 ноября, входящие в "ДТЭК Нафтогаз" компании приобрели на открытом аукционе право на разработку двух газовых месторождений в Полтавской области: Майоровской площади за 1,102 млрд грн и Бирковско-Зиньковской площади за 211 млн грн.

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"Компания "ДТЭК Нафтогаз" заплатит в государственный бюджет рекордные за время войны 1,1 млрд грн за разработку газового месторождения в Полтавской области", – говорится в сообщении ДТЭК. Майоровская площадь должна войти в общую модель разработки газовых месторождений Полтавского региона.

В то же время оба участка нуждаются в детальном геологическом изучении для подтверждения их перспективности и последующего выхода на промышленную разработку. Инвестиции ожидаются на уровне нескольких миллиардов гривен, отметили в ДТЭК.

"Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, несмотря на войну, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры. Наша задача обеспечить Украину собственным газом и стать экспортером газа в Европу", – заявил глава ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, в начале ноября стало известно, что "Укргаздобыча" пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки. Такой значительный результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено.