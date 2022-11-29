ДТЕК вклалась у розробку газових родовищ на Полтавщині. Очікувані інвестиції – кілька мільярдів гривень

У вівторок, 29 листопада, компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", придбали на відкритому аукціоні право на розробку двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівської площі за 1,102 млрд грн та Бірківсько-Зіньківської площі за 211 млн грн.

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"Компанія "ДТЕК Нафтогаз" заплатить до державного бюджету рекордні за час війни 1,1 млрд грн за розробку газового родовища у Полтавській області", – йдеться у повідомленні ДТЕК. Майорівська площа, зокрема, має увійти до загальної моделі розробки газових родовищ Полтавського регіону.

Водночас обидві ділянки потребують детального геологічного вивчення для підтвердження їхньої перспективності та подальшого виходу на промислову розробку. Інвестиції очікуються на рівні декількох мільярдів гривень, зазначили у ДТЕК.

"Ми віримо у перемогу нашої держави та продовжуємо інвестувати в Україну, незважаючи на війну, незважаючи на колосальні руйнування інфраструктури. Наше завдання забезпечити Україну власним газом і стати експортером газу до Європи", – заявив голова "ДТЕК" Максим Тімченко.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що "Укргазвидобування" пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. куб. м газу на добу. Такий значний результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене.