На Харківщині пробурили свердловину на 50-літньому газовому родовищі

"Укргазвидобування" пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. куб. м газу на добу. Такий значний результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку вдалося пробурити нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. куб. м газу на добу.

Нову свердловину спроектував внутрішній підрозділ УкрНДІгаз, пробурили фахівці Укрбургазу, а працівники УГВ-Сервісу виконали складну операцію для інтенсифікації видобутку – тристадійний гідророзрив пласта. Запустити об’єкт в роботу вдалося раніше запланованого терміну.

"Збільшення видобутку власного газу та реалізація проектів, які наблизять нас до енергетичної незалежності – це наш безумовний пріоритет, особливо сьогодні, коли ворог обрав ціллю енергетичний сектор. Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"В умовах, коли можливості для впровадження нових перспективних проектів обмежені, ми ще більше фокусуємося на розкритті залишкового потенціалу родовищ, які вже тривалий час в експлуатації. Розвиток внутрішньої експертизи і залучення новітніх технологій дають нам змогу отримувати додатковий газ там, де, здавалося б, уже не можна розраховувати на значні результати. Це ще один важливий черговий внесок у стабільне забезпечення країни газом у надскладний опалювальний період", – розповів Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування".

Зазначимо, "Нафтогаз" також збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології і обладнання.

Так, у Львівській області запрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу, що є високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.