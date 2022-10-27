В "Нафтогазі" назвали очікувані об'єми видобутку газу на деокупованих територіях

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розраховує на видобуток на деокупованих територіях 500 тисяч кубометрів газу на добу. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова правління НАК Юрій Вітренко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він нагадав, що з перших днів повномасштабної війни частина активів "Нафтогазу" опинилася під контролем росіян або в зоні активних бойових дій: багато свердловин, інфраструктурних об’єктів та обладнання було пошкоджено, зруйновано або їх діяльність довелося обмежити чи повністю зупинити.

"Зараз "Нафтогаз" відновлює видобуток газу на деокупованих територіях. Ми розраховуємо, що в результаті повернення в експлуатацію свердловин та інших об’єктів газової інфраструктури Україна щодня додатково отримуватиме близько 500 тисяч кубометрів газу", - зазначив Вітренко.

За його словами, поступово відновлюється робота на всіх своїх об’єктах, які були захоплені: деякі з них вже навіть вийшли на показники, які мали до лютого 2022 року, а інші ще знаходяться в процесі підготовки до повноцінного функціонування.

"Україна повертає своє. І ми вдячні ЗСУ, які героїчно звільнили від окупантів значну частину Харківщину, а також працівникам "Укргазвидобування", які одразу після розмінування територій приступають до ремонтних робіт і запускають об’єкти в експлуатацію", - додав голова НАК.

Він також зазначив, що через ріст видобутку на заході України його загальне скорочення за результатами січня-вересня склало лише 2%, у той час як у приватних компаній видобуток скоротився на 11%.