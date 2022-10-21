На Харківщині запустили нову свердловину, яка може давати понад 50 мільйонів кубометрів газу на рік

АТ "Укргазвидобування" запустило свердловину із добовим дебітом понад 140 тисяч кубометрів газу у Харківській області.

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Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

""Нафтогаз" продовжує видобувати газ попри те, що частина наших видобувних потужностей знаходиться неподалік лінії фронту, деякі об’єкти були тривалий час окуповані, а більшість міжнародних сервісних компанії через війну не змогли продовжити роботу в Україні. Це стало стимулом для наших фахівців ще інтенсивніше розвивати свої компетенції і впроваджувати нові технології", - зазначив Вітренко.

За його словами, підрозділ УГВ-Сервіс вперше провів технологічно складну операцію на новій свердловині – три стадії гідророзриву пласта в межах одного виробничого циклу.

"Завдяки якісній і злагодженій роботі нам вдалося повною мірою розкрити потенціал газоносних горизонтів і запустити на Харківщині свердловину з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу", - зауважив Вітренко.

Він підкреслив, що у річному вимірі - це 51 млн куб. м газу, які Україна може тепер не імпортувати, і це означає, що наша країна зекономить 102 млн доларів на імпорті газу тільки завдяки ефективній роботі однієї свердловини.

"Завдяки відданій праці і професійності наших газовиків нам вдалося зберегти обсяг видобутку майже на довоєнному рівні. Падіння, враховуючи всі обставини, мінімальне – 2%. Для порівняння, у приватних компаній цей показник – 11%. Якщо оцінювати цю різницю у річному вимірі, то за умови аналогічного приватним компаніям падіння обсягів видобутку (на 9% більше, ніж є зараз), Україна не доотримала б понад 1 млрд куб м газу, які довелося б імпортувати, а з нинішніми цінами на газ – це майже 2 млрд доларів", - підкреслив очільник "Нафтогазу".

Він також подякував колегам, які розуміють важливість власного газу для країни, працюють на її майбутнє і продовжують щодня бурити нові свердловини і видобувати газ.

Зазначимо, "Нафтогаз" також збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології і обладнання.

Так, у Львівській області запрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу, що є високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.