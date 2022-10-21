В Харьковской области запустили новую скважину, которая может давать более 50 миллионов кубометров газа в год

АО "Укргаздобыча" запустило скважину с суточным дебитом более 140 тысяч кубометров газа в Харьковской области.

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Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

""Нафтогаз" продолжает добывать газ, несмотря на то, что часть наших добывающих мощностей находится недалеко от линии фронта, некоторые объекты были длительное время оккупированы, а большинство международных сервисных компаний из-за войны не смогли продолжить работу в Украине, что стало стимулом для наших специалистов еще интенсивнее развивать свои компетенции и внедрять новые технологии", – отметил Витренко.

По его словам, подразделение УГВ-Сервис впервые провело технологически сложную операцию на новой скважине – три стадии гидроразрыва пласта в пределах одного производственного цикла.

"Благодаря качественной и слаженной работе нам удалось в полной мере раскрыть потенциал газоносных горизонтов и запустить в Харьковской области скважину с дебитом более 140 тыс. куб. м газа в сутки", - отметил Витренко.

Он подчеркнул, что в годовом измерении – это 51 млн куб. м газа, которые Украина может теперь не импортировать, и это означает, что наша страна сэкономит 102 млн долларов на импорте газа только благодаря эффективной работе одной скважины.

"Благодаря труду и профессиональности наших газовщиков нам удалось сохранить объем добычи почти на довоенном уровне. Падение, учитывая все обстоятельства, минимальное – 2%. Для сравнения, у частных компаний этот показатель – 11%. Если оценивать эту разницу в годовом измерении, то при условии аналогичного частным компаниям падения объемов добычи (на 9% больше, чем сейчас), Украина не дополучила бы более 1 млрд куб м газа, которые пришлось бы импортировать, а с нынешними ценами на газ – это почти 2 млрд долларов", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Он также поблагодарил коллег, которые понимают важность собственного газа для страны, работают на ее будущее и продолжают ежедневно бурить новые скважины и добывать газ.

Отметим, "Нафтогаз" также увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.

Так, во Львовской области заработала скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки, что является высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.