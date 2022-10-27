В "Нафтогазе" назвали ожидаемые объемы добычи газа на деоккупированных территориях

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассчитывает на добычу на деоккупированных территориях 500 тысяч кубометров газа в сутки. Об этом написал на своей странице в Facebook глава правления НАК Юрий Витренко.

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Он напомнил, что с первых дней полномасштабной войны часть активов "Нафтогаза" оказалась под контролем россиян или в зоне активных боевых действий: многие скважины, инфраструктурные объекты и оборудование были повреждены, разрушены или их деятельность пришлось ограничить или полностью остановить.

"Сейчас "Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях. Мы рассчитываем, что в результате возвращения в эксплуатацию скважин и других объектов газовой инфраструктуры Украина будет ежедневно дополнительно получать около 500 тысяч кубометров газа", - отметил Витренко.

По его словам, постепенно возобновляется работа на всех своих захваченных объектах: некоторые из них уже даже вышли на показатели, которые имели до февраля 2022 года, а другие еще находятся в процессе подготовки к полноценному функционированию.

"Украина возвращает свое. И мы благодарны ВСУ, которые героически освободили от оккупантов значительную часть Харьковщины, а также работникам "Укргазвыдобування", которые сразу после разминирования территорий приступают к ремонтным работам и запускают объекты в эксплуатацию", - добавил глава НАК.

Он также отметил, что ввиду роста добычи на западе Украины ее общее сокращение по результатам января-сентября составило лишь 2%, в то время как у частных компаний добыча сократилась на 11%.