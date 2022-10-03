"Нафтогаз" наращивает добычу газа в западных регионах Украины

Группа "Нафтогаз" увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.

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Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил во время рабочей поездки на одно из газовых месторождений во Львовской области.

В частности, ГПУ "Львовгаздобыча" (одно из трех управлений АО "Укргаздобыча"), оперирующее месторождениями в 5 западных областях, с начала года передало в газотранспортную систему на 2% больше голубого топлива по сравнению с 2021-м.

По словам главы "Нафтогаза", энергобезопасность Украины требует максимальной самодостаточности в обеспечении энергоносителями, поэтому даже в военное время компания использует все доступные возможности для внедрения новых проектов по наращиванию добычи газа.

"В прошлом году мы перешли к росту добычи и имели все предпосылки, чтобы сохранить этот тренд. Из-за военных действий наша компания потеряла часть скважин, но благодаря героическому труду газовщиков снижение добычи минимальное – всего два процента с начала года. Для сравнения: в частных компаний падения составляет более 11. С учетом ситуации в стране, мы планируем интенсивно раскрывать потенциал месторождений на западе Украины, который является достаточно большим. Бурение наклонной скважины, которую мы сегодня увидели, - один из проектов в рамках этой работы. Одновременно наша компания уже возобновляет деятельность остановленных или разрушенных из-за войны войны объектов на востоке. С успехами военных, уже в следующем году мы планируем увеличивать добычу", - сообщил Юрий Витренко.

Чтобы достичь поставленных целей, по его словам, "Нафтогаз" ежегодно увеличивает капитальные вложения в разведку и добычу. В частности, на следующий год инвестиции вырастут на 15% после утверждения Правительством финансового плана "Нафтогаза".

Стабилизация и увеличение собственной добычи газа является одной из важнейших предпосылок для достижения энергетической независимости Украины и для успешного прохождения Украиной отопительного сезона 2022-2023 гг.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что для области очень важно, что "Нафтогаз" внедряет здесь инновации, делает инвестиции.

"Львовщина имеет длительную газодобывающую историю. Очень радует, что НАК "Нафтогаз Украины" внедряет в газодобыче в нашей области новые технологии, например 3D сейсмические исследования, позволяющие найти новые залежи газа и еще больше нарастить добычу. Мы видим, что средства, вложенные в газодобычу на Львовщине, дают результат. Люди имеют работу, государство получает газ и уплаченные налоги. Надеюсь, что и в следующем году "Нафтогаз" будет инвестировать в глубокое бурение и разведку новых месторождений во Львовской области.Также нужно продолжать вкладывать деньги в сейсмические исследования.Это поможет наращивать добычу газа и соответственно обеспечить теплом больше жителей Украины", - отметил Козицкий.

"У каждого сейчас своя борьба, свой фронт. Наша компания борется за каждый кубический метр газа. Зная, что делается с газом в мире и Европе, мы хорошо осознаем значение своей работы и делаем все возможное для прироста добычи газа", - отметил директор ГПУ "Львовгаздобыча" Александр Сендега.

Говоря о подготовке к отопительному сезону, Юрий Витренко подчеркнул, что в настоящее время инфраструктурная готовность подземных газовых хранилищ Украины к работе в осенне-зимний период составляет 100%, в хранилища закачано 13,9 млрд куб. м и закачка активно продолжается. Также "Нафтогаз" приступил к закупке газа у частных добытчиков – уже купили более 200 млн куб м.

Напомним, во Львове намерены построить в сотрудничестве с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" новую котельную на биотопливе, которая сможет обогреть четверть домов в городе с центральным подключением.