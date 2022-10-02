"Нафтогаз" планирует закрыть свое старейшее подземное хранилище газа

Оператор подземных хранилищ газа "Укртрансгаз", входящий в НАК "Нафтогаз Украины", намерен ликвидировать или изменить назначение наименьшего из своих хранилищ. Об этом сообщает со ссылкой на главного инженера "Укртрансгаза" Романа Кохтюка портал "Энергореформа".

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"Мы разрабатываем геолого-экономическое обоснование, согласно которому будет решено, что дальше с ним делать. Есть несколько вариантов. Один из них – ликвидировать. Другой – ввести в режим добычи как месторождение. Есть остаточные запасы, но их стоимость по добыче может быть очень высокой, это все и покажет ГЭО", - рассказал он.

По словам Кохтюка, также есть вариант использовать это хранилище в будущем для закачки углекислого газа. При этом инженер указал, что вывод из системы газохранилищ этого объекта не отразится на возможностях хранения газа в Украине, поскольку объем хранилища составляет менее 1% от их общего объема.

Он пояснил, что это самое старое и экспериментальное ПХГ, созданное еще в начале 1970-х годов. Оно формировалось в водоносных пластах, и его эксплуатация по сравнению с другими хранилищами является намного более дорогой, не принося компании никакой экономической выгоды. Ныне же постепенно осуществляется отбор газа из этого хранилища.

Вместе с тем представитель "Укртрансгаза" подчеркнул, что Украина до сих пор не имела опыта вывода ПХГ из эксплуатации, так что это будет новая и кропотливая работа для компании.

Отметим, что на сегодняшний день УТГ эксплуатирует 11 ПХГ, из которых одно расположено на оккупированной после 24 февраля территории Луганской области. Два из ПХГ созданы на базе водоносных структур, а остальные – на базе истощенных газовых месторождений.

Общая активная емкость газовых хранилищ составляет 30,95 миллиарда кубометров, в том числе более половины (17,05 миллиарда кубометров) приходится на Бильче-Волыцко-Угерское хранилище.

Наименьшим и старейшим хранилищем является Олишевское в Черниговской области емкостью 310 миллионов кубометров. Напомним, что его наземный комплекс был обстрелян российскими оккупационными войсками 14 марта. Сообщалось, что в результате была повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта.