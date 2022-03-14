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Под Черниговом из-за обстрела оккупантами поврежден комплекс подземного хранилища газа

Фото: Укртрансгаз
Фото: Укртрансгаз

В здание на территории комплекса подземного газохранилища в поселке Олишевка Черниговского района Черниговской области утром 14 марта попал снаряд.

Как сообщает оператор газохранилищ компания "Укртрансгаз", обстрел со стороны российских оккупационных войск произошел около 9 часов. В результате повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта.

Персонал газохранилища был срочно эвакуирован. С коммуникаций площадки газосборного пункта газ был стравлен, все внешние коммуникации отключены.

Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет. На объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций.

Отметим также, что масштабные повреждения газораспределительных сетей из-за обстрелов оккупантами произошли в жилых районах Харькова, однако газовщикам удалось вернуть газ и тепло почти 15 тысячам потребителей.

Кроме того, накануне сообщалось о повреждении из-за обстрелов газопроводов в Лисичанске и Попасной Луганской области. В начале марте также сообщалось о повреждении газопровода у Лисичанска.

Автор:
Тимофей Беспятов